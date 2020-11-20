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Экономика

Путин оценил ущерб мировой экономике от киберпреступлений

Ведомости

Ущерб, нанесенный мировой экономике от киберпреступности, в следующем году может составить $6 трлн, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Полагаем целесообразным также налаживание в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере. Это чрезвычайно важно в связи с ростом цифровой экономики. По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно 6 триллионов долларов», — сказал глава государства. 

Ранее, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, Путин предупредил, что цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению, равно как обычное оружие. Это несет «огромные риски», особенно в случае попадания к «разного рода радикалам и экстремистам», подчеркнул президент.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что специалисты банка оценили потери российской экономики от киберпреступлений в этом году в 3,5 трлн руб. Он предупредил, что в 2021 г. показатель может возрасти в два раза.

Ранее по теме: 4 млрд рублей украли мошенники со счетов клиентов банков в первом полугодии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных