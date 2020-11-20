Путин оценил ущерб мировой экономике от киберпреступлений

«Полагаем целесообразным также налаживание в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере. Это чрезвычайно важно в связи с ростом цифровой экономики. По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно 6 триллионов долларов», — сказал глава государства.