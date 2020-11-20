Путин оценил ущерб мировой экономике от киберпреступлений
Ущерб, нанесенный мировой экономике от киберпреступности, в следующем году может составить $6 трлн, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Полагаем целесообразным также налаживание в АТЭС координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере. Это чрезвычайно важно в связи с ростом цифровой экономики. По экспертным оценкам, урон от киберпреступлений в мире к 2021 году может составить примерно 6 триллионов долларов», — сказал глава государства.
Ранее, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, Путин предупредил, что цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению, равно как обычное оружие. Это несет «огромные риски», особенно в случае попадания к «разного рода радикалам и экстремистам», подчеркнул президент.
До этого заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что специалисты банка оценили потери российской экономики от киберпреступлений в этом году в 3,5 трлн руб. Он предупредил, что в 2021 г. показатель может возрасти в два раза.