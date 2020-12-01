Новак назвал долю России в мировом нефтехимическом производстве

В период с 2015 года по 2019 год мировой уровень мощностей увеличился на 13,6%. При этом большая часть из них (81%) была введена в пяти странах: США (+7,9 млн тонн в год), Индия (+3,5 млн тонн в год), Китай (+2,1 млн тонн в год), Саудовская Аравия (+1,9 млн тонн в год) и Россия (+1,6 млн тонн в год).