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Новак назвал долю России в мировом нефтехимическом производстве

Ведомости

Доля России в мировом нефтехимическом производстве остается небольшой — около 2,5%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин. При этом Россия являемся одним из мировых лидеров по производству и экспорту углеводородного сырья, где доля страны составляет 12-19%, уточнил он.

Суммарная мировая мощность комплексов по производству этилена (является основным базовым полупродуктом нефтехимии) методом пиролиза составляет 175 млн тонн в год, подчеркнул Новак. Самыми большими мощностями располагают США (36,3 млн тонн в год), Китай (19,8 млн тонн в год) и Саудовская Аравия (17,7 млн тонн в год). При этом на Россию приходится около 4,8 млн тонн в год, пояснил он.

По словам Новака, нефтехимия является одной из наиболее быстрорастущих отраслей в мировой экономике, сейчас сформировался устойчивый тренд развития полимерного материаловедения и он будет развиваться. «В ближайшие 15 лет спрос на продукты нефтехимии будет расти в среднем на 4% в год», — считает Новак.

В период с 2015 года по 2019 год мировой уровень мощностей увеличился на 13,6%. При этом большая часть из них (81%) была введена в пяти странах: США (+7,9 млн тонн в год), Индия (+3,5 млн тонн в год), Китай (+2,1 млн тонн в год), Саудовская Аравия (+1,9 млн тонн в год) и Россия (+1,6 млн тонн в год). 

За последние 8 лет в России было реализовано 16 крупных инвестиционных проектов в области нефтехимии на общую сумму более 830 млрд руб., что способствовало уходу от импортной зависимости в сегменте крупнотоннажных полимеров, сказал Новак. Реализация потенциала нефтегазохимической отрасли может стать инструментом достижения целей не только по привлечению инвестиций, но и по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта, заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных