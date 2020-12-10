Минэнерго внесет в правительство дорожную карту газификации регионов
Минэнерго в ближайшее время внесет в правительство дорожную карту газификации регионов России, ее реализация должна быть запущена с 2021 г., сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24».
«Дорожная карта в ближайшие дни будет внесена в правительство, она практически согласована со всеми компаниями, обсуждена на Совете Федерации, поэтому мы не ожидаем каких-то осложнений с ее принятием. Дальше будет реализация, с 2021 г. нужно запустить механизм ее реализации», — сказал он.
Помимо этого, в предстоящие месяцы ведомство планирует внести в правительство генеральную схему развития нефтяной и газовой отраслей. «В рамках развития Энергостратегии до 2035 г. в ближайшие месяцы внесем в правительство на утверждение генеральную схему развития нефтяной отрасли, газовой отрасли», — подчеркнул он.
Николай Шульгинов стал главой Минэнерго в октябре текущего года. До этого он занимал пост гендиректора компании «РусГидро». Его предшественник на должности министра энергетики — Александр Новак — стал вице-премьером.
В середине сентября президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.