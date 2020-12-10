Минэнерго внесет в правительство дорожную карту газификации регионов

«Дорожная карта в ближайшие дни будет внесена в правительство, она практически согласована со всеми компаниями, обсуждена на Совете Федерации, поэтому мы не ожидаем каких-то осложнений с ее принятием. Дальше будет реализация, с 2021 г. нужно запустить механизм ее реализации», — сказал он.