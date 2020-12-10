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Минэнерго внесет в правительство дорожную карту газификации регионов

Ведомости

Минэнерго в ближайшее время внесет в правительство дорожную карту газификации регионов России, ее реализация должна быть запущена с 2021 г., сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дорожная карта в ближайшие дни будет внесена в правительство, она практически согласована со всеми компаниями, обсуждена на Совете Федерации, поэтому мы не ожидаем каких-то осложнений с ее принятием. Дальше будет реализация, с 2021 г. нужно запустить механизм ее реализации», — сказал он.

Помимо этого, в предстоящие месяцы ведомство планирует внести в правительство генеральную схему развития нефтяной и газовой отраслей. «В рамках развития Энергостратегии до 2035 г. в ближайшие месяцы внесем в правительство на утверждение генеральную схему развития нефтяной отрасли, газовой отрасли», — подчеркнул он.

Николай Шульгинов стал главой Минэнерго в октябре текущего года. До этого он занимал пост гендиректора компании «РусГидро». Его предшественник на должности министра энергетики — Александр Новак — стал вице-премьером.

В середине сентября президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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