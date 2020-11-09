Новак предложил учитывать уровень газификации при оценке работы губернаторов
Уровень газификации регионов следует сделать одним из ключевых показателей при оценке работы губернаторов для более эффективной реализации программы подключения граждан к газу. Об этом написал ранее предложенный на пост вице-премьера глава Минэнерго Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».
По словам Новака, исполнительная власть на федеральном и региональном уровне должна оказывать «Газпрому» поддержку в его программе газификации населения и искать дополнительные источники финансирования, так как только средствами и организационными возможностями компании-монополиста «в данной ситуации не обойтись». Программа, по ее подсчетам, потребует около 1,915 трлн руб. «Мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов», — написал Новак, перечисляя инициативы, которые бы ускорили газификацию.
Он добавил, что при необходимости будут вырабатываться дополнительные стимулы по ускорению газификации страны и доведению этого уровня до целевого показателя 83% к 2030 г. «На уровне субъектов планируется усилить координацию «Газпрома» и региональных ГРО (газораспределительных организаций. — прим. ред.) при разработке программ в субъектах и в обязательном порядке учитывать региональные программы газификации при принятии регуляторами тарифных решений», — написал Новак.
В середине сентября президент России Владимир Путин согласился с предложением главы «Газпрома» Алексея Миллера сделать компанию единым оператором газоснабжения и газификации в стране. По словам главы компании, ей следует передать полномочия на прокладку газопроводов к городам и поселкам, а также между населенными пунктами и внутри них от региональных властей.
В конце августа секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил обязать «Газпром» взять на себя расходы по подключению россиян к газу. Взамен государство может предоставить компании поддержку, в частности, льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие меры.
Как сообщал «Газпром» в своем отчете за 2019 г., в среднем по стране газификация за год выросла всего на 1% и достигла 70,1%. Компания потратила на газификацию 34,3 млрд руб. ‒ примерно на 0,2 млрд руб. меньше, чем годом ранее.