Новак предложил учитывать уровень газификации при оценке работы губернаторов

По словам Новака, исполнительная власть на федеральном и региональном уровне должна оказывать «Газпрому» поддержку в его программе газификации населения и искать дополнительные источники финансирования, так как только средствами и организационными возможностями компании-монополиста «в данной ситуации не обойтись». Программа, по ее подсчетам, потребует около 1,915 трлн руб. «Мы полагаем, что необходимо поставить вопрос введения системы многоуровневого мониторинга и контроля за исполнением программы газификации. Например, это может быть механизм ключевого показателя эффективности (КПЭ) для губернаторов», — написал Новак, перечисляя инициативы, которые бы ускорили газификацию.