Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

По словам премьера, правительство еще осенью обращало внимание на рост цен на продукты. «Многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций», — сказал Мишустин, отметив, что сезонность изменилась, а ситуация с ценами на продукты не улучшилась.