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Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Федеральной налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней по понедельникам. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».

Он раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».

По словам премьера, правительство еще осенью обращало внимание на рост цен на продукты. «Многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций», — сказал Мишустин, отметив, что сезонность изменилась, а ситуация с ценами на продукты не улучшилась.

«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием»,- сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.

Ранее по теме: Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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