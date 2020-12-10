Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Федеральной налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать о ней по понедельникам. Трансляцию заседания показал телеканал «Россия 24».
Он раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».
По словам премьера, правительство еще осенью обращало внимание на рост цен на продукты. «Многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций», — сказал Мишустин, отметив, что сезонность изменилась, а ситуация с ценами на продукты не улучшилась.
«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием»,- сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.