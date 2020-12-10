Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на помидоры
На фоне запрета Россельхознадзором ввоза томатов из Азербайджана цены на них могут вырасти, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из ассоциаций, объединяющей торговые сети.
На Азербайджан приходится 38% всех импортных томатов, сообщил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В свою очередь представители «Ленты» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сказали изданию, что томаты из Азербайджана занимают всего около 5% в ассортименте торговых сетей.
Цена закупки импортных помидоров дешевле отечественных, пояснил изданию президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. В среднем 40 руб. торговые сети отдают за один кг импортных томатов, а за один кг российских — 69,2 руб. При этом цена для потребителей в магазинах в среднем составляет 114,7 руб., уточняет собеседник издания.
Источник газеты в отраслевом союзе ритейлеров сообщил, что представители розничного рынка намерены обратиться в Минсельхоз с просьбой увеличить квоты на ввоз помидоров из Турции, пока не разрешится ситуация с азербайджанскими помидорами. Представитель Россельхознадзора рассказал, что ведомство обсуждает с Азербайджаном возможность поставок томатов из тех регионов страны, где не обнаружены заражения овощей.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в них карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В ведомстве отметили, что уже неоднократно сообщали Баку о систематических случаях нарушения санитарных норм во ввозимой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции.