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Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на помидоры

Ведомости

На фоне запрета Россельхознадзором ввоза томатов из Азербайджана цены на них могут вырасти, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из ассоциаций, объединяющей торговые сети. 

На Азербайджан приходится 38% всех импортных томатов, сообщил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В свою очередь представители «Ленты» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сказали изданию, что томаты из Азербайджана занимают всего около 5% в ассортименте торговых сетей. 

Цена закупки импортных помидоров дешевле отечественных, пояснил изданию президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. В среднем 40 руб. торговые сети отдают за один кг импортных томатов, а за один кг российских — 69,2 руб. При этом цена для потребителей в магазинах в среднем составляет 114,7 руб., уточняет собеседник издания. 

Источник газеты в отраслевом союзе ритейлеров сообщил, что представители розничного рынка намерены обратиться в Минсельхоз с просьбой увеличить квоты на ввоз помидоров из Турции, пока не разрешится ситуация с азербайджанскими помидорами. Представитель Россельхознадзора рассказал, что ведомство обсуждает с Азербайджаном возможность поставок томатов из тех регионов страны, где не обнаружены заражения овощей. 

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана из-за обнаружения в них карантинных для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В ведомстве отметили, что уже неоднократно сообщали Баку о систематических случаях нарушения санитарных норм во ввозимой из Азербайджана сельскохозяйственной продукции.

Ранее по теме: Минсельхоз не ожидает дефицита томатов в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных