Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на помидоры

Источник газеты в отраслевом союзе ритейлеров сообщил, что представители розничного рынка намерены обратиться в Минсельхоз с просьбой увеличить квоты на ввоз помидоров из Турции, пока не разрешится ситуация с азербайджанскими помидорами. Представитель Россельхознадзора рассказал, что ведомство обсуждает с Азербайджаном возможность поставок томатов из тех регионов страны, где не обнаружены заражения овощей.