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Минфин отчитался о рекордном дефиците бюджета в ноябре

Ведомости

Дефицит федерального бюджета в ноябре составил 814,9 млрд руб., следует из предварительной оценки Минфина. Это самый высокий месячный показатель в этом году.

Ранее с наибольшим дефицитом федеральный бюджет был исполнен в июле, он составил 572 млрд руб. Чуть меньше, но выше 500 млрд руб., были также показатели мая и июня. 

При этом в октябре дефицит бюджета стал минимальным в году — 39 млрд руб. Ранее Минфин давал предварительную оценку за этот месяц в 143,5 млрд руб.

В целом, по предварительным подсчетам, дефицит федерального бюджета за 11 месяцев 2020 г. достиг 2,51 трлн руб. Объем доходов составил 16,52 трлн руб. или 80,3% к общему объему доходов утвержденного федерального бюджета. Объем расходов — 19 трлн руб. (96,8%).

Наибольший объем средств в январе-ноябре был направлен на расходы на социальную политику — 5,87 трлн руб. Их исполнение составило 84,9% от годового плана. На здравоохранение израсходовано 1,15 трлн руб. (85,2%), на образование — 833,5 млрд руб. (83%). При этом траты на национальную экономику в ноябре выросли с 58%, которые были в январе-октябре, до 73%. Они составили 2,58 трлн руб.

Ранее по теме: Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных