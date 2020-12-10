Минфин отчитался о рекордном дефиците бюджета в ноябре
Дефицит федерального бюджета в ноябре составил 814,9 млрд руб., следует из предварительной оценки Минфина. Это самый высокий месячный показатель в этом году.
Ранее с наибольшим дефицитом федеральный бюджет был исполнен в июле, он составил 572 млрд руб. Чуть меньше, но выше 500 млрд руб., были также показатели мая и июня.
При этом в октябре дефицит бюджета стал минимальным в году — 39 млрд руб. Ранее Минфин давал предварительную оценку за этот месяц в 143,5 млрд руб.
В целом, по предварительным подсчетам, дефицит федерального бюджета за 11 месяцев 2020 г. достиг 2,51 трлн руб. Объем доходов составил 16,52 трлн руб. или 80,3% к общему объему доходов утвержденного федерального бюджета. Объем расходов — 19 трлн руб. (96,8%).
Наибольший объем средств в январе-ноябре был направлен на расходы на социальную политику — 5,87 трлн руб. Их исполнение составило 84,9% от годового плана. На здравоохранение израсходовано 1,15 трлн руб. (85,2%), на образование — 833,5 млрд руб. (83%). При этом траты на национальную экономику в ноябре выросли с 58%, которые были в январе-октябре, до 73%. Они составили 2,58 трлн руб.