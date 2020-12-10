Минфин отчитался о рекордном дефиците бюджета в ноябре

Наибольший объем средств в январе-ноябре был направлен на расходы на социальную политику — 5,87 трлн руб. Их исполнение составило 84,9% от годового плана. На здравоохранение израсходовано 1,15 трлн руб. (85,2%), на образование — 833,5 млрд руб. (83%). При этом траты на национальную экономику в ноябре выросли с 58%, которые были в январе-октябре, до 73%. Они составили 2,58 трлн руб.