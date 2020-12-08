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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете страны на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, объем доходов бюджета в 2021-2023 гг. составит 18,8 трлн руб., 20,6 трлн руб. и 22,3 трлн руб. соответственно, а расходов — 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. Таким образом, в следующем году дефицит бюджета будет 2,75 трлн руб. — 2,4% ВВП России. В следующие два года показатель сократится примерно в два раза — до 1,25 трлн руб. (1% ВВП) и 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП) соответственно.

Ожидается, что ВВП России в следующем году составит 115,53 трлн руб. В 2022 г. — 124,22 трлн руб., в 2023 г. — 132,82 трлн руб.

В течение трех лет будут расти расходы на социальную политику. В 2021 г. на ее реализацию из бюджета направят 5,6 трлн руб., а в последующие годы 5,7 трлн руб. и 6,05 трлн руб. Траты на здравоохранение составят 1,12 трлн руб. и 1,1 трлн руб. в 2022-2023 гг. Объем финансового обеспечения развития пенсионной системы в 2021 г. достигнет 3,5 трлн руб. и в два последующих года — 3,2 трлн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных