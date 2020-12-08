Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

В течение трех лет будут расти расходы на социальную политику. В 2021 г. на ее реализацию из бюджета направят 5,6 трлн руб., а в последующие годы 5,7 трлн руб. и 6,05 трлн руб. Траты на здравоохранение составят 1,12 трлн руб. и 1,1 трлн руб. в 2022-2023 гг. Объем финансового обеспечения развития пенсионной системы в 2021 г. достигнет 3,5 трлн руб. и в два последующих года — 3,2 трлн руб.