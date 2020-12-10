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Мишустин поручил подготовить меры по нормализации цен на продукты к понедельнику

Ведомости

Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично», — сказал Мишустин. Он попросил участников совещания еженедельно докладывать о ситуации с ценами на продукты из базовой продовольственной корзины и в случае необходимости принимать срочные решения.

Премьер подчеркнул, что для стабилизации цен на продукты надо реагировать быстро и вовлечь в эту работу всю цепочку – производителей, посредников и торговые сети. «Тем более, что впереди Новый год и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.

Ранее по теме: Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных