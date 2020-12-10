Мишустин поручил подготовить меры по нормализации цен на продукты к понедельнику
Все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о динамике цен на продовольственные товары. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к 9 утра понедельника и доложены мне лично», — сказал Мишустин. Он попросил участников совещания еженедельно докладывать о ситуации с ценами на продукты из базовой продовольственной корзины и в случае необходимости принимать срочные решения.
Премьер подчеркнул, что для стабилизации цен на продукты надо реагировать быстро и вовлечь в эту работу всю цепочку – производителей, посредников и торговые сети. «Тем более, что впереди Новый год и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.