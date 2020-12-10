Мишустин поручил подготовить меры по нормализации цен на продукты к понедельнику

Премьер подчеркнул, что для стабилизации цен на продукты надо реагировать быстро и вовлечь в эту работу всю цепочку – производителей, посредников и торговые сети. «Тем более, что впереди Новый год и очень важно, чтобы люди могли купить необходимые для них продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники», — отметил он.