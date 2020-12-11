Минсельхоз проработает меры по снижению цен на продукты после замечаний Путина

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника. Он раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».