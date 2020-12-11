Минсельхоз проработает меры по снижению цен на продукты после замечаний Путина
Минсельхоз прорабатывает меры по оперативной стабилизации ситуации с ценами на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
«Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты», — говорится в сообщении. Министр отметил, что подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник.
Меры, направленные, в том числе, на снижение цен на сахар, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия, обсуждаются в постоянном режиме. Ряд из них уже принят, реализация начнется в ближайшее время. Например, с 9 января в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, что позволит избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли и маслозаводы подтвердили готовность минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, рассказал Патрушев.
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника. Он раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».