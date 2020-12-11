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Минсельхоз проработает меры по снижению цен на продукты после замечаний Путина

Ведомости

Минсельхоз прорабатывает меры по оперативной стабилизации ситуации с ценами на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Минсельхоз совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты», — говорится в сообщении. Министр отметил, что подготовленные предложения будут представлены в ближайший понедельник.

Меры, направленные, в том числе, на снижение цен на сахар, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия, обсуждаются в постоянном режиме. Ряд из них уже принят, реализация начнется в ближайшее время. Например, с 9 января в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, что позволит избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли и маслозаводы подтвердили готовность минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, рассказал Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к 9 часам утра понедельника. Он раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».

Ранее по теме: Путин возмутился росту цен на базовые продукты питания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных