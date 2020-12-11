Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты
Предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, в России нет, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сейчас проводится превентивная аналитика с точки зрения того, есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет, как не было и на эти два продукта», — сказал Евтухов.
По его словам, ряд производителей под предлогом пандемии решили получить дополнительную маржу и воспользоваться ситуацией. «Но этого никто не допустит, никто не позволит нажиться на фоне каких-то несуществующих предпосылок», — заверил замминистра.
Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба будет проверять обоснованность повышения цен на продукты питания и принимать соответствующие решения.
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Позже премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».