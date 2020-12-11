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Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты

Ведомости

Предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, в России нет, заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас проводится превентивная аналитика с точки зрения того, есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет, как не было и на эти два продукта», — сказал Евтухов. 

По его словам, ряд производителей под предлогом пандемии решили получить дополнительную маржу и воспользоваться ситуацией. «Но этого никто не допустит, никто не позволит нажиться на фоне каких-то несуществующих предпосылок», — заверил замминистра.

Он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба будет проверять обоснованность повышения цен на продукты питания и принимать соответствующие решения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться. Позже премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».

Ранее по теме: Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных