Генсек ООН предупредил о сильнейшем за 80 лет экономическом спаде

Гутерриш в ходе выступления также назвал две главные глобальные угрозы предстоящего десятилетия — это разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, которое может спровоцировать кризис. По его словам, серьезные проблемы в глобальной координации «выходят далеко за рамки ответа на пандемию».