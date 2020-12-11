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Генсек ООН предупредил о сильнейшем за 80 лет экономическом спаде

Ведомости

Мир может столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС. Он указал, что социальное неравенство и несправедливое устройство общества усугубят экономические последствия пандемии. 

«Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред», — сказал Гутерриш, выступая на форуме Нобелевской премии.

«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества», — добавил он. 

Гутерриш в ходе выступления также назвал две главные глобальные угрозы предстоящего десятилетия — это разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, которое может спровоцировать кризис. По его словам, серьезные проблемы в глобальной координации «выходят далеко за рамки ответа на пандемию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных