Генсек ООН предупредил о сильнейшем за 80 лет экономическом спаде
Мир может столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС. Он указал, что социальное неравенство и несправедливое устройство общества усугубят экономические последствия пандемии.
«Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред», — сказал Гутерриш, выступая на форуме Нобелевской премии.
«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Причиной такой ситуации стало уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества», — добавил он.
Гутерриш в ходе выступления также назвал две главные глобальные угрозы предстоящего десятилетия — это разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, которое может спровоцировать кризис. По его словам, серьезные проблемы в глобальной координации «выходят далеко за рамки ответа на пандемию».