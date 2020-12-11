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Мишустин поручил за сутки проработать меры по сдерживанию цен на продукты

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщается на сайте правительства.

Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов, отмечается в документе.

Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин.

Сегодня Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов, в частности, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%. 

Ранее по теме: Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных