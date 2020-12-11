Мишустин поручил за сутки проработать меры по сдерживанию цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщается на сайте правительства.
Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов, отмечается в документе.
Ранее задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин.
Сегодня Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов, в частности, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%.