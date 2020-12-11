Мишустин поручил за сутки проработать меры по сдерживанию цен на продукты

Сегодня Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары. В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов, в частности, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%.