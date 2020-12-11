Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты
Генпрокуратура России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Проконтролировать этот вопрос поручено прокурорам всех регионов страны.
«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уже зафиксировали необоснованное повышение цен на ряд продуктов. Так, например, стоимость сахара увеличилась на 71,5%, подсолнечного масла – на 23,8%, муки – на 12,9%, хлеба – на 6,3%.
Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с ростом цен на базовые продукты питания и попытками подогнать их под мировые. После этого премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».
Сегодня заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в России нет предпосылок для подорожания продуктов питания. Причиной роста цен он назвал попытку ряда производителей «нажиться» на пандемии коронавируса.