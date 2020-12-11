Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

Ранее президент России Владимир Путин призвал бороться с ростом цен на базовые продукты питания и попытками подогнать их под мировые. После этого премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек».