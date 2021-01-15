Кудрин призвал не ждать «благоприятного режима» в 2021 году
2021 год не будет намного легче 2020, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума. Он спрогнозировал наступление третьей волны пандемии коронавируса, возможно, более сильной, чем предыдущая.
«То, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — сказал глава СП (цитата по «Прайм»).
Он резюмировал, что 2021 год будет сложным, «ненамного легче» 2020 года. Также Кудрин отметил, что правительство приняло решение продлить ранее действовавшие антикризисные меры. Кроме того, властям предстоит принять новые меры поддержки населения. Все это в целом «будет достаточно дорого», резюмировал глава Счетной палаты.
Вдобавок Кудрин призвал правительство не забывать о «давних проблемах». К таковым он отнес большое число бедных граждан в России, а также указал на необходимость проведения в стране структурных реформ.
Ранее сегодня замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик пандемии коровирусной инфекции в России, вероятно, уже пройден. Она также добавила, что ожидаемая весной третья волна роста заболеваемости вряд ли будет сильнее осенней.
По данным оперштаба на 15 января, за сутки в России выявили 24 715 новых случаев заболевания COVID-19. В целом за время пандемии коронавирус был обнаружен у 3 520 531 жителя страны. 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 умерли. В настоящий момент COVID-19 болеют 546 356 граждан. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, Россия является четвертой страной в мире по числу жителей с выявленным коронавирусом.