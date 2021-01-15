Кудрин призвал не ждать «благоприятного режима» в 2021 году

«То, что мы видим в европейских странах — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и, возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет», — сказал глава СП (цитата по «Прайм»).