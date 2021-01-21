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В Кремле оценили меры правительства по стабилизации цен на продукты

Ведомости

Правительство приняло «весьма эффективные и энергичные» меры по стабилизации ситуации на продукты питания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«По поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг», — сказал Песков журналистам. По его словам, эффективными в Кремле считают и меры правительства в отношении цен на сахар и подсолнечное масло.

«Но, конечно же, ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры», — отметил представитель Кремля.

Кроме этого, на просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, Песков ответил: «Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации. Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике».

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.

Ранее по теме: Минсельхоз проработает меры по снижению цен на продукты после замечаний Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных