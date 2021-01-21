В Кремле оценили меры правительства по стабилизации цен на продукты
Правительство приняло «весьма эффективные и энергичные» меры по стабилизации ситуации на продукты питания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«По поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг», — сказал Песков журналистам. По его словам, эффективными в Кремле считают и меры правительства в отношении цен на сахар и подсолнечное масло.
«Но, конечно же, ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры», — отметил представитель Кремля.
Кроме этого, на просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, Песков ответил: «Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации. Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике».
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. По данным Минсельхоза, к соглашениям присоединились предприятия, занимающие более 90% рынка подсолнечного масла и около 100% рынка сахара.