Путин заявил о сохранении факторов нестабильности экономического развития

По итогам года немного ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%. «И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным. В том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания, ряда других факторов», – объяснил Путин.