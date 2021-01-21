Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Путин заявил о сохранении факторов нестабильности экономического развития

Ведомости

Факторы нестабильности экономического развития сохраняются везде, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития», – сказал Путин, отметив, что это вызвано последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.

Глубина экономического спада в России в 2020 г. оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. К концу года ряд макроэкономических показателей вернулся к докоронавирусным значениям, в частности, объем грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, подчеркнул президент.

По итогам года немного ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%. «И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным. В том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания, ряда других факторов», – объяснил Путин.

Ранее президент России заявил, что правительству удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии коронавируса. По словам главы государства, макроэкономические показатели были стабильны и устойчивы, продолжилась реализация знаковых инфрастуктурных проектов и были созданы стимулы для поддержки жилищного строительства.

Ранее по теме: Путин заявил о недопущении критического спада в российской экономике

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных