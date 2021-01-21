Путин заявил о сохранении факторов нестабильности экономического развития
Факторы нестабильности экономического развития сохраняются везде, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития», – сказал Путин, отметив, что это вызвано последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.
Глубина экономического спада в России в 2020 г. оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. К концу года ряд макроэкономических показателей вернулся к докоронавирусным значениям, в частности, объем грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, подчеркнул президент.
По итогам года немного ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%. «И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным и заметным. В том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания, ряда других факторов», – объяснил Путин.
Ранее президент России заявил, что правительству удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии коронавируса. По словам главы государства, макроэкономические показатели были стабильны и устойчивы, продолжилась реализация знаковых инфрастуктурных проектов и были созданы стимулы для поддержки жилищного строительства.