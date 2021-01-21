Минтруд сообщил о снижении числа безработных
По данным на 20 января, безработными в России зарегистрированы 2,6 млн человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике. Ранее «Ведомостям» в пресс-службе Минтруда сообщили о более 2,7 млн безработных — такое число было зарегистрировано по состоянию на 15 января.
«Если брать текущие данные, то на 20 января было 2,6 млн человек», — цитирует «РИА Новости» замминистра, отметив, что Минтруд ожидает снижение числа безработных. По его словам, на это должно повлиять увеличение числа временных рабочих мест, а также работа с федеральным проектом по переобучению россиян.
17 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. На следующий день Росстат сообщил, что безработица в России в ноябре снизилась до 6,1% после того, как два месяца держалась на отметке 6,3%. В пресс-службе Минтруда объяснили снижение уровня безработицы сезонным фактором и результатами мер государственной поддержки.