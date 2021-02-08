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Решетников заявил о рисках сокращения занятости в малом и среднем бизнесе

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников увидел риски сокращения занятости в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), передает «Интерфакс». 

По словам министра, это может случиться из-за окончания в марте программы кредитования (МСБ) с последующим списанием долгов при условии сохранения бизнесом рабочих мест. К решению о сокращении работников могут придти те компании, которые не успели восстановиться после кризиса. По мнению министра, в первую очередь сокращение занятости ожидается в сферах общественного питания, оказания услуг и гостиничного бизнеса. 

«У нас на сегодняшний момент под защитой этой программы находятся 5 366 000 рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает свое действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты, из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости и порядка 5% — в диапазоне от 90% до 80%. Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий», — сказал Решетников на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 

По его словам, сейчас правительство по поручению президента готовит предложения о дополнительных мерах поддержки этих секторов экономики.

По состоянию на 25 января 2021 г. численность официально безработных в России, зарегистрированных в службе занятости, составила более 2,5 млн человек. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства о правилах «предоставления и распределения в 2021 г. иных межбюджетных трансфертов», которые будут направлены на снижение безработицы. Проект был опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке, более 615,3 тыс. россиян были уволены за период с 11 по 25 января текущего года. За период с 1 апреля 2020 г. по 25 января 2021 г. численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 млн человек. 

Данным проектом предлагается возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Результатом реализации дополнительных мероприятий, согласно проекту, станет трудоустройство 221,3 тыс. человек. Это потребует выделения 12 млрд руб. из федерального бюджета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных