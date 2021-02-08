Решетников заявил о рисках сокращения занятости в малом и среднем бизнесе

По состоянию на 25 января 2021 г. численность официально безработных в России, зарегистрированных в службе занятости, составила более 2,5 млн человек. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства о правилах «предоставления и распределения в 2021 г. иных межбюджетных трансфертов», которые будут направлены на снижение безработицы. Проект был опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке, более 615,3 тыс. россиян были уволены за период с 11 по 25 января текущего года. За период с 1 апреля 2020 г. по 25 января 2021 г. численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 млн человек.