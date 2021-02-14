Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Стратегия предусматривает увеличение в два раза вклада лесной отрасли в экономику России – до 1,14 трлн руб. Для этого предусмотрено внедрение цифровых технологий в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее.