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Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 г., сообщается на сайте правительства.

Стратегия предусматривает увеличение в два раза вклада лесной отрасли в экономику России – до 1,14 трлн руб. Для этого предусмотрено внедрение цифровых технологий в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее.

Важнейшим направлением станет переориентация отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, отметили в правительстве.

«Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство намерено усилить борьбу с лесными пожарами, для этого планируют усовершенствовать работу системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Конкретные мероприятия будут перечислены в плане реализации стратегии, который Минприроды должно представить в правительство в течение шести месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных