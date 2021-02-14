Правительство утвердило стратегию развития лесного комплекса до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 г., сообщается на сайте правительства.
Стратегия предусматривает увеличение в два раза вклада лесной отрасли в экономику России – до 1,14 трлн руб. Для этого предусмотрено внедрение цифровых технологий в рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее.
Важнейшим направлением станет переориентация отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, отметили в правительстве.
«Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство намерено усилить борьбу с лесными пожарами, для этого планируют усовершенствовать работу системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.
Конкретные мероприятия будут перечислены в плане реализации стратегии, который Минприроды должно представить в правительство в течение шести месяцев.