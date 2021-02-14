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Новак: средняя цена на нефть в 2021 году составит $45-60 за баррель

Ведомости

Средняя цена на нефть в 2021 г. будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».

«Я думаю, что средняя цена в 2021 г. будет в диапазоне примерно $45-60, вот где-то в этом диапазоне», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также добавил, что низкая волатильность, наблюдаемая в последние месяцы, означает сбалансированность рынка и соответствие текущих цен ситуации. Новак также заявил о частичном восстановлении рынка энергоресурсов, обратив внимание, в частности, на замедление падения спроса на нефть в 2020 г. с 20-25% до 8-9% концу года.

Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.

В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $62 за баррель
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных