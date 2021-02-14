Новак: средняя цена на нефть в 2021 году составит $45-60 за баррель
Средняя цена на нефть в 2021 г. будет колебаться в диапазоне $45-60 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».
«Я думаю, что средняя цена в 2021 г. будет в диапазоне примерно $45-60, вот где-то в этом диапазоне», — цитирует его ТАСС.
Вице-премьер также добавил, что низкая волатильность, наблюдаемая в последние месяцы, означает сбалансированность рынка и соответствие текущих цен ситуации. Новак также заявил о частичном восстановлении рынка энергоресурсов, обратив внимание, в частности, на замедление падения спроса на нефть в 2020 г. с 20-25% до 8-9% концу года.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.
В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.