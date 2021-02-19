МИД ФРГ назвал приоритетом завершение строительства «Северного потока — 2»
Основная цель правительства Германии заключается в создании условий для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.
«Главный приоритет — создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода», — сказал Маас в интервью новостному порталу The Pioneer перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии о будущем газопровода. На консультациях обсуждается, в частности, угроза новых санкций против компаний, участвующих в его строительстве. Позже Байден назвал «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и отметил, что позиция американских властей в отношении проекта не изменилась.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.