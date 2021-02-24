Власти Гонконга раздадут жителям купоны для оплаты покупок
Правительство Гонконга раздаст жителям города электронные купоны на расходы на сумму 5000 местных долларов (около 47 тыс. руб.), сообщило издание Hong Kong Free Press со ссылкой на секретаря Гонконга по финансовым вопросам Пола Чана. Купоны получат жители старше 18 лет.
«Эта мера, которая включает в себя финансовые обязательства в размере около 36 миллиардов долларов (Гонконга. — прим. ред.), как ожидается, принесет пользу примерно 7,2 миллионам человек», — сказал Чан.
Он пояснил, что купоны вводятся для стимуляции местного потребления. Купоны будут распределяться поэтапно, по 1000 гонконгских долларов в месяц. Их можно будет использовать только через электронные платежные инструменты при покупках у местных продавцов.
В 2020 году власти Гонконга раздавали по 10 000 местных долларов также для стимулирования потребления в регионе.