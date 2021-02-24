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Власти Гонконга раздадут жителям купоны для оплаты покупок

Ведомости

Правительство Гонконга раздаст жителям города электронные купоны на расходы на сумму 5000 местных долларов (около 47 тыс. руб.), сообщило издание Hong Kong Free Press со ссылкой на секретаря Гонконга по финансовым вопросам Пола Чана. Купоны получат жители старше 18 лет. 

«Эта мера, которая включает в себя финансовые обязательства в размере около 36 миллиардов долларов (Гонконга. — прим. ред.), как ожидается, принесет пользу примерно 7,2 миллионам человек», — сказал Чан.

Он пояснил, что купоны вводятся для стимуляции местного потребления. Купоны будут распределяться поэтапно, по 1000 гонконгских долларов в месяц. Их можно будет использовать только через электронные платежные инструменты при покупках у местных продавцов. 

В 2020 году власти Гонконга раздавали по 10 000 местных долларов также для стимулирования потребления в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных