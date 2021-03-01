Названы регионы России с самыми высокими средними зарплатами

Самая высокая средняя зарплата зарегистрирована в 2020 г. в Магаданской области — 127 тыс. руб., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. Москва находится на четвертом месте рейтинга с показателем 95 тыс. руб.