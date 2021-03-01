Названы регионы России с самыми высокими средними зарплатами
Самая высокая средняя зарплата зарегистрирована в 2020 г. в Магаданской области — 127 тыс. руб., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. Москва находится на четвертом месте рейтинга с показателем 95 тыс. руб.
Эксперты рассчитали «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 г. При расчете учитывали отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. В топ вошли 37 из 85 регионов России.
Регионы с самой высокой средней зарплатой:
Магаданская область — 127 тыс. руб., прожиточный минимум — 23,6 тыс. руб.
Чукотский АО — 117 тыс. руб., ПМ — 28,4 тыс. руб.
Ямало-Ненецкий АО — 96,6 тыс. руб., ПМ — 20,1 тыс. руб.
Москва — 95,3 тыс. руб., ПМ — 23,8 тыс. руб.
Сахалинская область — 85,8 тыс. руб., ПМ — 20,4 тыс. руб.
Ненецкий АО — 81,5 тыс. руб., ПМ — 21,2 тыс. руб.
Якутия — 75,5 тыс. руб., ПМ — 21,2 тыс. руб.
Ханты-Мансийский АО — 69,7 тыс. руб., ПМ — 20,1 тыс. руб.
Мурманская область — 65,6 тыс. руб., ПМ — 19,8 тыс. руб.
Санкт-Петербург — 65,4 тыс. руб., ПМ — 18,4 тыс. руб.
Последние места в рейтинге благополучия заняли Карелия и Башкирия. В Карелии средняя зарплата составила по итогам 2020 г. 44 тыс. руб., прожиточный минимум — 17,9 тыс. руб. В Башкирии средний ежемесячный доход составил 38,3 тыс. руб., прожиточный минимум — 15,6 тыс.