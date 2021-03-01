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Названы регионы России с самыми высокими средними зарплатами

Ведомости

Самая высокая средняя зарплата зарегистрирована в 2020 г. в Магаданской области — 127 тыс. руб., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. Москва находится на четвертом месте рейтинга с показателем 95 тыс. руб.

Эксперты рассчитали «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 г. При расчете учитывали отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. В топ вошли 37 из 85 регионов России. 

Регионы с самой высокой средней зарплатой:

  1. Магаданская область — 127 тыс. руб., прожиточный минимум — 23,6 тыс. руб.

  2. Чукотский АО — 117 тыс. руб., ПМ — 28,4 тыс. руб.

  3. Ямало-Ненецкий АО — 96,6 тыс. руб., ПМ — 20,1 тыс. руб.

  4. Москва — 95,3 тыс. руб., ПМ — 23,8 тыс. руб.

  5. Сахалинская область — 85,8 тыс. руб., ПМ — 20,4 тыс. руб.

  6. Ненецкий АО — 81,5 тыс. руб., ПМ — 21,2 тыс. руб.

  7. Якутия — 75,5 тыс. руб., ПМ — 21,2 тыс. руб.

  8. Ханты-Мансийский АО — 69,7 тыс. руб., ПМ — 20,1 тыс. руб.

  9. Мурманская область — 65,6 тыс. руб., ПМ — 19,8 тыс. руб.

  10. Санкт-Петербург — 65,4 тыс. руб., ПМ — 18,4 тыс. руб.

Последние места в рейтинге благополучия заняли Карелия и Башкирия. В Карелии средняя зарплата составила по итогам 2020 г. 44 тыс. руб., прожиточный минимум — 17,9 тыс. руб. В Башкирии средний ежемесячный доход составил 38,3 тыс. руб., прожиточный минимум — 15,6 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных