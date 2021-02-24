Краснодар, Сургут и Тюмень обошли Москву и Петербург по уровню комфорта

Эксперты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах России и стоимость жизни там в расчете на среднюю месячную зарплату в 2019 г. Населенные пункты оценивались по 100-балльной системе, максимум 50 из которых можно было набрать за качество среды (климат, загрязненность атмосферы, загруженность дорог, доступность транспорта, обеспеченность жильем, уровень преступности и др.), а еще 50 баллов — за стоимость услуг (возможность покупки или съема недвижимости, ЖКУ, уровень текущих расходов, покупательская способность исходя из средней зарплаты).