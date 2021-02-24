Краснодар, Сургут и Тюмень обошли Москву и Петербург по уровню комфорта
Краснодар, Сургут и Тюмень вошли в топ российских городов по комфортности и доступности жизни, говорится в исследовании института территориального планирования «Урбаника», результаты которого приводит РБК. Таким образом, эти города опередили Санкт-Петербург и Москву, занявшие четвертую и пятую строчки рейтинга соответственно.
Эксперты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах России и стоимость жизни там в расчете на среднюю месячную зарплату в 2019 г. Населенные пункты оценивались по 100-балльной системе, максимум 50 из которых можно было набрать за качество среды (климат, загрязненность атмосферы, загруженность дорог, доступность транспорта, обеспеченность жильем, уровень преступности и др.), а еще 50 баллов — за стоимость услуг (возможность покупки или съема недвижимости, ЖКУ, уровень текущих расходов, покупательская способность исходя из средней зарплаты).
В совокупности лидеры рейтинга — Краснодар и Сургут — набрали по 78,18 и 76,58 балла соответственно. При этом первый лидирует по качеству жизни, а второй — по ее стоимости.
«В Краснодаре высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами», — приводит результаты исследования РБК.
Тюмень набрала 73,55 балла. Она опередила Санкт-Петербург (70,27 балла), который занимал третье место в рейтинге прошлого года. По данным экспертов, Тюмень является самым безопасным городом из топ-5, где преступления совершаются в два раза реже, чем в Сургуте, и в целом на 20% ниже, чем в среднем по рейтингу.
При этом Москва, которая теперь пятая, год назад была на 52-м месте. Подобный рост специалисты объяснили повышением уровня обеспеченности современными торговыми площадями в городе и улучшением качества благоустройства.
Последнее место в рейтинге занимает Уссурийск, у которого 47,29 балла. Это обусловлено невысокими доходами населения на фоне высоких цен и низкого уровня комфорта жизни.