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Краснодар, Сургут и Тюмень обошли Москву и Петербург по уровню комфорта

Ведомости

Краснодар, Сургут и Тюмень вошли в топ российских городов по комфортности и доступности жизни, говорится в исследовании института территориального планирования «Урбаника», результаты которого приводит РБК. Таким образом, эти города опередили Санкт-Петербург и Москву, занявшие четвертую и пятую строчки рейтинга соответственно.

Эксперты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах России и стоимость жизни там в расчете на среднюю месячную зарплату в 2019 г. Населенные пункты оценивались по 100-балльной системе, максимум 50 из которых можно было набрать за качество среды (климат, загрязненность атмосферы, загруженность дорог, доступность транспорта, обеспеченность жильем, уровень преступности и др.), а еще 50 баллов — за стоимость услуг (возможность покупки или съема недвижимости, ЖКУ, уровень текущих расходов, покупательская способность исходя из средней зарплаты).

В совокупности лидеры рейтинга — Краснодар и Сургут — набрали по 78,18 и 76,58 балла соответственно. При этом первый лидирует по качеству жизни, а второй — по ее стоимости.

«В Краснодаре высокие показатели в сферах обеспеченности жильем, торговли, благоприятного климата и транспортной доступности. Сургут, в свою очередь, может похвастаться низкой стоимостью жилья, ценами на услуги ЖКХ и продукты, кроме того, город хорошо обеспечен качественными торговыми центрами», — приводит результаты исследования РБК.

Тюмень набрала 73,55 балла. Она опередила Санкт-Петербург (70,27 балла), который занимал третье место в рейтинге прошлого года. По данным экспертов, Тюмень является самым безопасным городом из топ-5, где преступления совершаются в два раза реже, чем в Сургуте, и в целом на 20% ниже, чем в среднем по рейтингу.

При этом Москва, которая теперь пятая, год назад была на 52-м месте. Подобный рост специалисты объяснили повышением уровня обеспеченности современными торговыми площадями в городе и улучшением качества благоустройства.

Последнее место в рейтинге занимает Уссурийск, у которого 47,29 балла. Это обусловлено невысокими доходами населения на фоне высоких цен и низкого уровня комфорта жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных