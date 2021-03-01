Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей

«Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. «ФОТ 3.0» сменит предыдущую льготную программу «ФОТ 2.0», однако теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. «В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно», — объяснили в правительстве.