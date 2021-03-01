Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об условиях новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей «ФОТ 3.0», сообщила пресс-служба правительства.
«Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. «ФОТ 3.0» сменит предыдущую льготную программу «ФОТ 2.0», однако теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. «В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно», — объяснили в правительстве.
Принять участие в программе смогут компании из наименее восстановившихся отраслей экономики – гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников организации, но не будет превышать 500 млн руб. В период действия кредитного договора заемщик должен будет сохранить не менее 90% рабочих мест.
Ранее запуск программы одобрил президент России Владимир Путин. На ее реализацию правительство направит 7,8 млрд руб. из резервного фонда. Программа позволит получить помощь примерно 75 тыс. предпринимателей, рассказывал Мишустин.