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Мишустин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах

Ведомости

Правительство выделило 100 млрд руб. на развитие дорожной сети в 69 регионах России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд руб. на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть — 70,5 млрд руб. — в этом году», — сказал он.

Мишустин также добавил, по поручению президента Владимира Путина продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры Крыма. На эти цели дополнительно направили 10,5 млрд руб., что, по словам премьер-министра, позволит привести в порядок свыше 330 км дорог.

В конце 2020 г. Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Деньги планируется выделить в ближайшие три года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных