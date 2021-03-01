Мишустин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах
Правительство выделило 100 млрд руб. на развитие дорожной сети в 69 регионах России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд руб. на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть — 70,5 млрд руб. — в этом году», — сказал он.
Мишустин также добавил, по поручению президента Владимира Путина продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры Крыма. На эти цели дополнительно направили 10,5 млрд руб., что, по словам премьер-министра, позволит привести в порядок свыше 330 км дорог.
В конце 2020 г. Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд руб. на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Деньги планируется выделить в ближайшие три года.