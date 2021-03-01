Титов предложил пересмотреть критерии по получению бизнесом господдержки

В связи с этим, Титов предложил правительству провести налоговую амнистию для компаний с оборотом до 2 млрд руб., чья выручка в 2020 г. снизилась более чем на 30% в годовом выражении. Бизнес-омбудсмен также предложил правительству провести 50% списание льготных кредитов под 2% для тех компаний, которые не выполнили условия по сохранению численности работников в 80% по сравнению с 1 июня 2020 г.