Титов предложил пересмотреть критерии по получению бизнесом господдержки
Уполномоченный при президенте России по защите права предпринимателей Борис Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Титов предложил пересмотреть критерии на получение компаниями господдержки. По его мнению, предоставлять поддержку нужно не по кодам ОКВЭД (вид экономической деятельности компании), а предприятиям, выручка которых за 2020 г. сократилась более чем на 30 % по сравнению с 2019 г.
По данным опроса среди предпринимателей, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена, в 2020 г. 80% компаний столкнулись с падением выручки, столько же отметило снижение спроса. При этом 11% компаний в 2021 г. планируют инициировать процесс банкротства.
«Самыми востребованными мерами поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки (или новую налоговую реструктуризацию), стимулирование спроса, новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений, новые льготные кредиты, изменение порядка отнесения компаний к наиболее пострадавшим во время пандемии — уход от принципа «по ОКВЭД» на принцип «падение выручки более чем на 30%», — говорится в сообщении пресс-службы.
В связи с этим, Титов предложил правительству провести налоговую амнистию для компаний с оборотом до 2 млрд руб., чья выручка в 2020 г. снизилась более чем на 30% в годовом выражении. Бизнес-омбудсмен также предложил правительству провести 50% списание льготных кредитов под 2% для тех компаний, которые не выполнили условия по сохранению численности работников в 80% по сравнению с 1 июня 2020 г.
По мнению Титова, для отрасли общественного питания также нужно сделать налоговые послабления — ввести упрощенную систему налогообложения с прогрессивной шкалой: ставки в 6 % с доходов и 15 % с доходов минус расходы. Такие послабления предлагается ввести для предприятий общественного питания, у которых оборот не превышает 800 млн руб. Для оборота от 800 млн. руб. до 2 млрд. руб.
Титов уже высказывал предложение по послаблению налогового режима для общепита президенту России Владимиру Путину в конце января.