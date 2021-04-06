Аналитики сообщили о падении спроса на говядину до минимума за десять лет
Потребление говядины в России в 2020 г. снизилось на 3,4% до 1,94 млн т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Показатель 2020 г. стал минимальным за десять лет. По данным Россельхозбанка, спрос на говядину снижается второй год подряд.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил такую тенденцию. Он пояснил, что спрос на говядину снизился из-за закрытия ресторанов в период пандемии, перехода на удаленную работу, экономии покупателей и неопределенности с доходами в будущем.
Юшин отметил, что экспорт говядины в прошлом году вырос на 103%, до 20 тыс. т. Снижение потребления зафиксировано в сегменте молочных пород, который составляет 80%. Потребление мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тыс. т, премиальных отрубов – в 12 раз, до 30 тыс. т.
В Metro изданию рассказали, что спрос на относительно дешевую говядину снижается несколько лет, однако продажи премиальной линейки Black Angus в 2020 г. выросли на 25%. Во «Вкусвилле» зафиксировали небольшой рост продаж говядины. Другие крупные ритейлеры и производители мяса не предоставили изданию комментарии.
По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, говядина будет становиться премиальным видом мяса, будет расти доля мясных пород в поголовье. Дальнов считает, что по итогам 2021 г. спрос на говядину вырастет из-за восстановления спроса и открытия общепита.