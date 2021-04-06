Аналитики сообщили о падении спроса на говядину до минимума за десять лет

Юшин отметил, что экспорт говядины в прошлом году вырос на 103%, до 20 тыс. т. Снижение потребления зафиксировано в сегменте молочных пород, который составляет 80%. Потребление мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тыс. т, премиальных отрубов – в 12 раз, до 30 тыс. т.