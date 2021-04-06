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Аналитики сообщили о падении спроса на говядину до минимума за десять лет

Ведомости

Потребление говядины в России в 2020 г. снизилось на 3,4% до 1,94 млн т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Показатель 2020 г. стал минимальным за десять лет. По данным Россельхозбанка, спрос на говядину снижается второй год подряд.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил такую тенденцию. Он пояснил, что спрос на говядину снизился из-за закрытия ресторанов в период пандемии, перехода на удаленную работу, экономии покупателей и неопределенности с доходами в будущем.

Юшин отметил, что экспорт говядины в прошлом году вырос на 103%, до 20 тыс. т. Снижение потребления зафиксировано в сегменте молочных пород, который составляет 80%. Потребление мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тыс. т, премиальных отрубов – в 12 раз, до 30 тыс. т.

В Metro изданию рассказали, что спрос на относительно дешевую говядину снижается несколько лет, однако продажи премиальной линейки Black Angus в 2020 г. выросли на 25%. Во «Вкусвилле» зафиксировали небольшой рост продаж говядины. Другие крупные ритейлеры и производители мяса не предоставили изданию комментарии.

По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, говядина будет становиться премиальным видом мяса, будет расти доля мясных пород в поголовье. Дальнов считает, что по итогам 2021 г. спрос на говядину вырастет из-за восстановления спроса и открытия общепита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных