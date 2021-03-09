Россия в 2020 году экспортировала рекордный объем продовольствия
Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, сообщает РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза.
Это на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 г. Таким образом, побит рекорд 2018 г. — 78,5 млн т продовольствия на $25,8 млрд. Продовольственный экспорт в 2020 г. вырос по всем основным группам товаров: зерну, маслу, мясу и молоку. В денежном выражении снизились поставки за рубеж только рыбы и морепродуктов из-за ограничений, введенных Китаем на российскую продукцию в связи с обнаруженным на упаковках коронавирусом.
На зерно пришлась большая часть экспорта (33% всех поставок, или 49 млн т зерна на $10 млрд). Рост цен на пшеницу привел к большим объемам ее поставок — на 22% до 39 млн т в натуральном выражении, а на 29% до $8,3 млрд — в денежном. Экспорт масла вырос на 12% в натуральном выражении (до 8,1 млн т) и на 22% в денежном (до $5 млрд). Этот рост обеспечен за счет подсолнечного масла, которого отгрузили на 19% больше, чем в 2019 г. Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса: на 53% до 525 тыс. т, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн — в денежном.
Больше всего продовольствия закупил Китай (13% всех поставок) затем следуют — Турция (10%) и Казахстан (7%). В то же время Турция оказалась лидером по потреблению российского зерна (9 млн т на $1,9 млрд). Больше всего масложировой продукции закупил Китай ($1,1 млрд).
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2020 г. в России собрали второй по объему урожай зерна в истории России — 133 млн т. В целом поставки продовольствия составили 17,3% российского несырьевого экспорта. Кроме того, экспорт зерновых с начала текущего сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 г. по июнь 2021 г.) по январь составил 34,3 млн т. Это на 25% больше аналогичного периода прошлого года и самый высокий показатель за всю историю рынка.
В то же время из-за роста цен на продовольствие внутри России на фоне удорожания его на общемировых рынках в конце 2020 г. правительство решило сократить вывоз зерна за рубеж. С 15 февраля по 28 февраля были скорректированы экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т, облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг. Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна начнет действовать с 1 апреля.