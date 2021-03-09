Россия в 2020 году экспортировала рекордный объем продовольствия

На зерно пришлась большая часть экспорта (33% всех поставок, или 49 млн т зерна на $10 млрд). Рост цен на пшеницу привел к большим объемам ее поставок — на 22% до 39 млн т в натуральном выражении, а на 29% до $8,3 млрд — в денежном. Экспорт масла вырос на 12% в натуральном выражении (до 8,1 млн т) и на 22% в денежном (до $5 млрд). Этот рост обеспечен за счет подсолнечного масла, которого отгрузили на 19% больше, чем в 2019 г. Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса: на 53% до 525 тыс. т, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн — в денежном.