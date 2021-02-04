В Китае трижды выявили следы коронавируса на упаковке рыбы из России

«С начала января 2021 г. власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области», — говорится в сообщении. В соответствии с запросом главного таможенного управления Китая в ближайшее время планируется инспекция по видеосвязи двух предприятий, расположенных в Хабаровском и Камчатском крае.