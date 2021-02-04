В Китае трижды выявили следы коронавируса на упаковке рыбы из России
Власти Китая трижды выявили следы коронавируса на упаковке рыбы из России с начала 2021 г., сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«С начала января 2021 г. власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области», — говорится в сообщении. В соответствии с запросом главного таможенного управления Китая в ближайшее время планируется инспекция по видеосвязи двух предприятий, расположенных в Хабаровском и Камчатском крае.
Китайская сторона рассмотрит вопрос соответствия предприятий требованиям страны, а также предпринимаемые меры по предупреждению и профилактике распространения возбудителя коронавируса при производстве рыбопродукции, рассказали в ведомстве.
Вчера прес-служба Россельхознадзора сообщила, что генетический материал коронавируса выявили в Китае на упаковке мяса птицы «Черкизово». Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний для поставок в Китай и начал расследование.
В сентябре 2020 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах из России обнаружены следы коронавируса.