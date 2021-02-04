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В Китае трижды выявили следы коронавируса на упаковке рыбы из России

Ведомости

Власти Китая трижды выявили следы коронавируса на упаковке рыбы из России с начала 2021 г., сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«С начала января 2021 г. власти Китая трижды выявляли генетический материал коронавируса на упаковке продукции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, расположенных в Хабаровском крае, Камчатском крае и Мурманской области», — говорится в сообщении. В соответствии с запросом главного таможенного управления Китая в ближайшее время планируется инспекция по видеосвязи двух предприятий, расположенных в Хабаровском и Камчатском крае. 

Китайская сторона рассмотрит вопрос соответствия предприятий требованиям страны, а также предпринимаемые меры по предупреждению и профилактике распространения возбудителя коронавируса при производстве рыбопродукции, рассказали в ведомстве.

Вчера прес-служба Россельхознадзора сообщила, что генетический материал коронавируса выявили в Китае на упаковке мяса птицы «Черкизово». Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний для поставок в Китай и начал расследование.

В сентябре 2020 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах из России обнаружены следы коронавируса. 

Ранее по теме: В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке мяса «Черкизово»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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