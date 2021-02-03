В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке мяса «Черкизово»
Генетический материал коронавируса выявили в Китае на упаковке мяса птицы «Черкизово», сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».
Прием импортных деклараций на продукцию этих предприятий приостановлен на месяц, партии мяса с коронавирусом на упаковке будут возвращены или уничтожены. Кроме того, Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний для поставок в Китай и начал расследование.
«Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – объяснили в ведомстве.
В сентябре 2020 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах из России обнаружены следы коронавируса.