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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке мяса «Черкизово»

Ведомости

Генетический материал коронавируса выявили в Китае на упаковке мяса птицы «Черкизово», сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».

Прием импортных деклараций на продукцию этих предприятий приостановлен на месяц, партии мяса с коронавирусом на упаковке будут возвращены или уничтожены. Кроме того, Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний для поставок в Китай и начал расследование.

«Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – объяснили в ведомстве.

В сентябре 2020 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь в Китае сообщило, что в замороженных морепродуктах из России обнаружены следы коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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