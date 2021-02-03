В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке мяса «Черкизово»

«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».