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Несырьевой неэнергетический экспорт в 2020 году в России побил рекорд

Ведомости

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2020 г. вырос почти на 4% в годовом выражении и составил $161,3 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину. Показатель 2020 г. стал рекордным, отметила она. 

В РЭЦ рассказали, что основная часть несырьевого неэнергетического экспорта пришлась на металлопродукцию — 20,8%, продукцию машиностроения — 17,7%, продовольствие — 17,3%, химические товары — 16%. В период пандемии вырос спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, средства защиты и медицинское оборудование. 

Спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару повысила пандемия коронавируса. Кроме того, свою роль сыграл рекордный урожай зерна. В 2020 г. его собрали в размере 133 млн т, это, по данным РЭЦ, второй по объему урожай в истории России.

По данным центра, больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта было поставлено в Китай - $16,369 млрд, Казахстан - $12,284 млрд, Белоруссию - $9,368 млрд, Турцию - $8,148 млрд, Нидерланды - $6,237 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных