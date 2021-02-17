Несырьевой неэнергетический экспорт в 2020 году в России побил рекорд

Спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару повысила пандемия коронавируса. Кроме того, свою роль сыграл рекордный урожай зерна. В 2020 г. его собрали в размере 133 млн т, это, по данным РЭЦ, второй по объему урожай в истории России.