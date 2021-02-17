Несырьевой неэнергетический экспорт в 2020 году в России побил рекорд
Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2020 г. вырос почти на 4% в годовом выражении и составил $161,3 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину. Показатель 2020 г. стал рекордным, отметила она.
В РЭЦ рассказали, что основная часть несырьевого неэнергетического экспорта пришлась на металлопродукцию — 20,8%, продукцию машиностроения — 17,7%, продовольствие — 17,3%, химические товары — 16%. В период пандемии вырос спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, средства защиты и медицинское оборудование.
Спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару повысила пандемия коронавируса. Кроме того, свою роль сыграл рекордный урожай зерна. В 2020 г. его собрали в размере 133 млн т, это, по данным РЭЦ, второй по объему урожай в истории России.
По данным центра, больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта было поставлено в Китай - $16,369 млрд, Казахстан - $12,284 млрд, Белоруссию - $9,368 млрд, Турцию - $8,148 млрд, Нидерланды - $6,237 млрд.