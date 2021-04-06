МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС.
«В 2021 г. произойдет некоторая степень [бюджетной] консолидации в связи с экономическим восстановлением, и дефицит, вероятно, вернется к предельному показателю бюджетного правила в 2022 году», — отмечают авторы доклада. В своих прогнозах аналитики исходят из того, что «ЦБ РФ придерживается умеренной позиции в рамках адаптивной денежно-кредитной политики».
МВФ ожидает снижения уровня безработицы в России в 2021 г. до 5,4% с 5,8% в 2020 г., отмечается в докладе.
Оценка по спаду прошлогоднего ВВП также улучшена — с 3,6% до 3,1%. По мнению экспертов МВФ, инфляция в России по итогам года составит 4,5%, в 2022 г. инфляция ожидается на уровне 3,4%.
В начале апреля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что министерство понизит прогноз по росту ВВП страны в текущем году с 3,3%.