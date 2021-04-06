МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС.