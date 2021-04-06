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МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС. 

«В 2021 г. произойдет некоторая степень [бюджетной] консолидации в связи с экономическим восстановлением, и дефицит, вероятно, вернется к предельному показателю бюджетного правила в 2022 году», — отмечают авторы доклада. В своих прогнозах аналитики исходят из того, что «ЦБ РФ придерживается умеренной позиции в рамках адаптивной денежно-кредитной политики».

МВФ ожидает снижения уровня безработицы в России в 2021 г. до 5,4% с 5,8% в 2020 г., отмечается в докладе.

Оценка по спаду прошлогоднего ВВП также улучшена — с 3,6% до 3,1%. По мнению экспертов МВФ, инфляция в России по итогам года составит 4,5%, в 2022 г. инфляция ожидается на уровне 3,4%. 

В начале апреля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что министерство понизит прогноз по росту ВВП страны в текущем году с 3,3%. 

Ранее по теме: Решетников заявил о снижении прогноза по росту ВВП России в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных