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Цена доллара впервые с ноября превысила 77 рублей

Ведомости

Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже преодолел порог в 77 руб. впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных площадки. К 16:00 мск его максимальная стоимость достигла 77,24 руб.

Дорожает также и евро. К указанному времени его цена составила 91,45 руб. Это самое высокое значение с 1 февраля этого года.

На закрытии вчерашних торгов доллар стоил 76,39 руб., а евро — 90,24 руб. Таким образом, за сегодняшний день они выросли в стоимости на 0,85 и 1,21 руб. соответственно.

Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло, также он резко высказался о российском президенте Владимире Путине.

Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.

25 марта на брифинге с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым журналисты заметили, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания очередных антироссийских санкций со стороны США. В ответ на это представитель Кремля заявил, что «ничего у нас не лихорадит», хотя волатильность действительно повышенная.

Ранее по теме: В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных