Цена доллара впервые с ноября превысила 77 рублей
Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже преодолел порог в 77 руб. впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных площадки. К 16:00 мск его максимальная стоимость достигла 77,24 руб.
Дорожает также и евро. К указанному времени его цена составила 91,45 руб. Это самое высокое значение с 1 февраля этого года.
На закрытии вчерашних торгов доллар стоил 76,39 руб., а евро — 90,24 руб. Таким образом, за сегодняшний день они выросли в стоимости на 0,85 и 1,21 руб. соответственно.
Рубль стал ослабевать по отношению к мировым валютам с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло, также он резко высказался о российском президенте Владимире Путине.
Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.
25 марта на брифинге с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым журналисты заметили, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания очередных антироссийских санкций со стороны США. В ответ на это представитель Кремля заявил, что «ничего у нас не лихорадит», хотя волатильность действительно повышенная.