В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США.
«Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что «рынок рубля лихорадит в ожидании американских санкций».
Он отметил, что Кремлю неизвестно о сроках введения санкций против России. «А что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне», — сказал Песков.
23 марта курс евро превысил 90 руб. впервые с начала месяца. Курс доллара превысил 76 руб. впервые с начала февраля.
Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».
Сегодня, 25 марта, доллар торгуется на уровне 75,9 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 13:23 по мск курс доллара составил 75,89 руб. Курс евро на 13:24 по мск составил 89,67 руб.