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В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что курс рубля «лихорадит» на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США. 

«Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что «рынок рубля лихорадит в ожидании американских санкций». 

Он отметил, что Кремлю неизвестно о сроках введения санкций против России. «А что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне», — сказал Песков. 

23 марта курс евро превысил 90 руб. впервые с начала месяца. Курс доллара превысил 76 руб. впервые с начала февраля. 

Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».

Сегодня, 25 марта, доллар торгуется на уровне 75,9 руб., свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. На 13:23 по мск курс доллара составил 75,89 руб. Курс евро на 13:24 по мск составил 89,67 руб. 

Ранее по теме: В санкционной войне России нужны союзники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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