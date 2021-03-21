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В санкционной войне России нужны союзники

Вместе с партнерами по ЕАЭС Москва может проводить более решительную политику
Глеб Простаков , публицист, бизнес-аналитик
Андрей Гордеев / Ведомости

Очередное резкое обострение российско-американских отношений, вызванное заочной пикировкой президентов Джо Байдена и Владимира Путина, породило дискуссию о характере санкционной борьбы. До сих пор санкционная политика США исходила из постулата минимального вреда для самих Соединенных Штатов и максимального – для их оппонента. Российская контрсанкционная политика была преимущественно реактивной – направленной на минимизацию негативного эффекта западных санкций либо перевод их в плоскость протекционизма (как в случае с продовольственным эмбарго).

Вместе с тем большой тренд американской политики на отказ от обременительных международных обязательств никто не отменял. Даже президент Байден, который в этом смысле будет делать все то же, что и Дональд Трамп, просто гораздо медленнее, аккуратнее и с использованием политкорректной риторики, неизменно противоречащей действиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных