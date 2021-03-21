В санкционной войне России нужны союзники

В санкционной войне России нужны союзникиВместе с партнерами по ЕАЭС Москва может проводить более решительную политику
Очередное резкое обострение российско-американских отношений, вызванное заочной пикировкой президентов Джо Байдена и Владимира Путина, породило дискуссию о характере санкционной борьбы. До сих пор санкционная политика США исходила из постулата минимального вреда для самих Соединенных Штатов и максимального – для их оппонента. Российская контрсанкционная политика была преимущественно реактивной – направленной на минимизацию негативного эффекта западных санкций либо перевод их в плоскость протекционизма (как в случае с продовольственным эмбарго).
Вместе с тем большой тренд американской политики на отказ от обременительных международных обязательств никто не отменял. Даже президент Байден, который в этом смысле будет делать все то же, что и Дональд Трамп, просто гораздо медленнее, аккуратнее и с использованием политкорректной риторики, неизменно противоречащей действиям.