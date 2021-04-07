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В G20 поддержали идею введения нового мирового налога для бизнеса

Ведомости

Министры финансов стран «большой двадцатки» (включает, в том числе, Россию) поддержали идею главы Минфина США Джанет Йеллен об установлении единой минимальной налоговой ставки для бизнеса во всем мире. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 

Главы министерств финансов и председатели Центробанков стран G20 заявили, что намерены «достичь глобального и основанного на консенсусе решения» по минимальному порогу налога для бизнеса к середине 2021 г. 

Йеллен 5 апреля предложила налоговую реформу для бизнеса — глобального сбора в размере 21%, что намного выше 12,5%, обсуждаемых почти 140 странами в Организации экономического сотрудничества и развития, пишет агентство. 

«Йеллен подчеркивала необходимость установления минимальной ставки для транснациональных компаний — это соответствует работе, проводимой в рамках G-20», — заявил журналистам министр финансов Италии Даниэле Франко. «Вопрос международного налогообложения обсуждался в течение нескольких лет, и в этом году мы видим ускорение этого процесса», — отметил он.

Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр в разговоре с агентством отметил, что власти готовы поднять ставку выше 12,5%. Министр финансов Ирландии Пашал Донохо, в свою очередь, заявил, что при введении любых новых правил необходимо обращать внимание на размер экономики той или иной страны.

Финансовые руководители «большой двадцатки» также одобрили продление списания долгов беднейшим странам мира до конца года и поддержали инициативу по увеличению финансовых ресурсов МВФ на $650 млрд, чтобы помочь наиболее уязвимым экономикам мира справиться с последствиями пандемии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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