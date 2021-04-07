В G20 поддержали идею введения нового мирового налога для бизнеса

«Йеллен подчеркивала необходимость установления минимальной ставки для транснациональных компаний — это соответствует работе, проводимой в рамках G-20», — заявил журналистам министр финансов Италии Даниэле Франко. «Вопрос международного налогообложения обсуждался в течение нескольких лет, и в этом году мы видим ускорение этого процесса», — отметил он.