Кабмин упростил критерии для участия инвесторов в «Фабрике проектного финансирования»

В сообщении кабмина отмечается, что в портфеле «фабрики» в настоящее время находится более 40 инвестпроектов на общую сумму более 3,5 трлн руб. Уже одобрены 14 проектов с общей стоимостью в 1 трлн руб, договоры синдицированного займа подписаны по 11 из них. Среди них — возведение горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке «Куйбышевазот» в Самарской области, а также строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области. В госкорпорации рассчитывают рассмотреть в этом году еще восемь потенциальных проектов более чем на 600 млрд руб.