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Кабмин упростил критерии для участия инвесторов в «Фабрике проектного финансирования»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил критерии для участия инвесторов в программе «Фабрика проектного финансирования», сообщает пресс-служба правительства. Теперь появится возможность снизить долю собственных средств инвестора и увеличить срок окупаемости инвестиционных проектов. 

Основная идея «фабрики проектного финансирования» заключается в синдицированном кредитовании проектов с элементами господдержки: кредит предоставляется заемщикам несколькими кредиторами в определенных долях. 

Оператором программы, координирующим ее работу и проводящим отбор и экспертизу проектов, является госкопорация «ВЭБ.РФ». 

По ранее действующим правилам на инвестиции ВЭБа могли претендовать проекты, объем реализации которых превышал 3 млрд руб., срок его окупаемости — до 20 лет, а а доля собственных средств, направляемых заемщиком на цели реализации инвестиционного проекта, — не менее 20% его полной стоимости. По новым правилам доля собственных средств заемщика уменьшается с 20% до 10% стоимости проекта. При этом срок окупаемости проектов увеличивается с 20 до 30 лет. Инвесторы также смогут совмещать разные виды господдержки в ходе реализации одного проекта и объединить в один проект несколько инвестиционных решений.

В сообщении кабмина отмечается, что в портфеле «фабрики» в настоящее время находится более 40 инвестпроектов на общую сумму более 3,5 трлн руб. Уже одобрены 14 проектов с общей стоимостью в 1 трлн руб, договоры синдицированного займа подписаны по 11 из них. Среди них — возведение горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке «Куйбышевазот» в Самарской области, а также строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области. В госкорпорации рассчитывают рассмотреть в этом году еще восемь потенциальных проектов более чем на 600 млрд руб.

В ходе апрельского послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по реализации бизнес-идей «фабрики». Он отмечал, что консолидированные институты развития на базе ВЭБа должны снижать риски для вложения частных капиталов, а также «помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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