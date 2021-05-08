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Чернышенко назначен членом наблюдательного совета «ВЭБ.РФ»

Ведомости

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д. Н.», — говорится в документе.

Тем же распоряжением Мишустин прекратил полномочия члена наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Валерия Сидоренко.

Ранее сегодня Мишустин упростил критерии для участия инвесторов в программе «Фабрика проектного финансирования», оператором которой является госкорпорация развития «ВЭБ.РФ».

Ранее по теме: Кабмин упростил критерии для участия инвесторов в «Фабрике проектного финансирования»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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