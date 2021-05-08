Чернышенко назначен членом наблюдательного совета «ВЭБ.РФ»
«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д. Н.», — говорится в документе.
Тем же распоряжением Мишустин прекратил полномочия члена наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Валерия Сидоренко.
Ранее сегодня Мишустин упростил критерии для участия инвесторов в программе «Фабрика проектного финансирования», оператором которой является госкорпорация развития «ВЭБ.РФ».