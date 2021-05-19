Чубайс сравнил развитие водородной энергетики с индустриализацией
Развитие водородной энергетики в России — колоссальный вызов, по масштабу сопоставимый с индустриализацией страны в прошлом. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».
Он отметил, что среди всех целей устойчивого развития для России самая важная, сложная и труднодостижимая цель — борьба с изменением климата. По словам Чубайса, мировая экологическая повестка, прежде всего, связана с отказом от углеводородной энергетики.
«Человечество создало энергетику на основе углеводородов, энергетику в широком смысле слова. Суть всего процесса — это сжигание углеводородов. В этом смысле моя родная электроэнергетика, в которой я проработал десять лет, с точки зрения химических процессов — это преобразование углеводородов в CO2. Тепло, как и получаемая электроэнергия, — это побочный продукт. Нам нужна такая энергетика, которая не производит СО2. Это водородная энергетика, где в химическом смысле производится один продукт — дистиллированная вода», — отметил он.
«Для нашей страны это вызов колоссальнейшего масштаба. Этот вызов такого масштаба, что сопоставим, пожалуй, только с индустриализацией... Для меня это не четвёртая промышленная революция — это индустриализация номер 2», — подчеркнул он.