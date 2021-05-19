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Чубайс сравнил развитие водородной энергетики с индустриализацией

Ведомости

Развитие водородной энергетики в России — колоссальный вызов, по масштабу сопоставимый с индустриализацией страны в прошлом. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».

Он отметил, что среди всех целей устойчивого развития для России самая важная, сложная и труднодостижимая цель — борьба с изменением климата. По словам Чубайса, мировая экологическая повестка, прежде всего, связана с отказом от углеводородной энергетики.

«Человечество создало энергетику на основе углеводородов, энергетику в широком смысле слова. Суть всего процесса — это сжигание углеводородов. В этом смысле моя родная электроэнергетика, в которой я проработал десять лет, с точки зрения химических процессов — это преобразование углеводородов в CO2. Тепло, как и получаемая электроэнергия, — это побочный продукт. Нам нужна такая энергетика, которая не производит СО2. Это водородная энергетика, где в химическом смысле производится один продукт — дистиллированная вода», — отметил он.

«Для нашей страны это вызов колоссальнейшего масштаба. Этот вызов такого масштаба, что сопоставим, пожалуй, только с индустриализацией... Для меня это не четвёртая промышленная революция — это индустриализация номер 2», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных