Чубайс сравнил развитие водородной энергетики с индустриализацией

«Человечество создало энергетику на основе углеводородов, энергетику в широком смысле слова. Суть всего процесса — это сжигание углеводородов. В этом смысле моя родная электроэнергетика, в которой я проработал десять лет, с точки зрения химических процессов — это преобразование углеводородов в CO2. Тепло, как и получаемая электроэнергия, — это побочный продукт. Нам нужна такая энергетика, которая не производит СО2. Это водородная энергетика, где в химическом смысле производится один продукт — дистиллированная вода», — отметил он.