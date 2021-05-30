Правительство расширило перечень инвестпроектов регионов для их поддержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня отраслей и проектов, на реализацию которых регионы могут направлять средства, высвобождаемые благодаря реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, сообщила пресс-служба правительства.
В перечень, в котором уже есть, в том числе, сельское хозяйство, жилищное строительство и туризм, также добавили строительство аэропортовой инфраструктуры, и обеспечение электричеством и газом.
«Что касается конкретных объектов, то средства разрешается вкладывать в том числе в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров», — говорится в сообщении.
Пройти отбор смогут инвестпроекты стоимостью не менее 50 млн руб., при этом между региональным руководством и потенциальным инвестором должно быть заключено соглашение о намерениях, в котором необходима фиксация данных о планируемом объеме инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест, которые нужны для реализации инвестпроекта. Данное решение, считают в правительстве, позволит одновременно снижать долговую нагрузку регионов и выделять дополнительные средства на развитие экономики.