Правительство расширило перечень инвестпроектов регионов для их поддержки

Пройти отбор смогут инвестпроекты стоимостью не менее 50 млн руб., при этом между региональным руководством и потенциальным инвестором должно быть заключено соглашение о намерениях, в котором необходима фиксация данных о планируемом объеме инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест, которые нужны для реализации инвестпроекта. Данное решение, считают в правительстве, позволит одновременно снижать долговую нагрузку регионов и выделять дополнительные средства на развитие экономики.