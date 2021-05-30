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Правительство расширило перечень инвестпроектов регионов для их поддержки

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня отраслей и проектов, на реализацию которых регионы могут направлять средства, высвобождаемые благодаря реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, сообщила пресс-служба правительства.

В перечень, в котором уже есть, в том числе, сельское хозяйство, жилищное строительство и туризм, также добавили строительство аэропортовой инфраструктуры, и обеспечение электричеством и газом.

«Что касается конкретных объектов, то средства разрешается вкладывать в том числе в инфраструктуру индустриальных (промышленных) парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров», — говорится в сообщении.

Пройти отбор смогут инвестпроекты стоимостью не менее 50 млн руб., при этом между региональным руководством и потенциальным инвестором должно быть заключено соглашение о намерениях, в котором необходима фиксация данных о планируемом объеме инвестиций, количестве создаваемых рабочих мест, которые нужны для реализации инвестпроекта. Данное решение, считают в правительстве, позволит одновременно снижать долговую нагрузку регионов и выделять дополнительные средства на развитие экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных