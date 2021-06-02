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Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

Ведомости

Фармацевтическая промышленность, цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность стали отраслями с самым быстрым ростом доходов в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги». Абсолютным лидером стала фармацевтика: в 2020 году доходы в отрасли выросли на 20%, в 2021 году ожидается рост еще на 16%.

В группу отраслей, которые, вероятно, выигрывают от роста цен, эксперты отнесли электроэнергетику, черную металлургию, строительство, добычу металлических руд, телекоммуникации, производство минеральных удобрений и продовольственную розницу. В последней в 2021 году ожидается рост выручки на 6%.

Доходы в сфере добычи нефти, машиностроении, непродовольственной рознице и добыче кокса сильно упали в 2020 году, но довольно быстро начали восстанавливаться. За ними в рейтинге идут сухопутный и трубопроводный транспорт и добыча угля. Самыми медленными секторами эксперты назвали авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных