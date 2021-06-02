Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов в период пандемии
Фармацевтическая промышленность, цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность стали отраслями с самым быстрым ростом доходов в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги». Абсолютным лидером стала фармацевтика: в 2020 году доходы в отрасли выросли на 20%, в 2021 году ожидается рост еще на 16%.
В группу отраслей, которые, вероятно, выигрывают от роста цен, эксперты отнесли электроэнергетику, черную металлургию, строительство, добычу металлических руд, телекоммуникации, производство минеральных удобрений и продовольственную розницу. В последней в 2021 году ожидается рост выручки на 6%.
Доходы в сфере добычи нефти, машиностроении, непродовольственной рознице и добыче кокса сильно упали в 2020 году, но довольно быстро начали восстанавливаться. За ними в рейтинге идут сухопутный и трубопроводный транспорт и добыча угля. Самыми медленными секторами эксперты назвали авиаперевозки и строительство коммерческой недвижимости.