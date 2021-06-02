Эксперты назвали отрасли с самым быстрым ростом доходов в период пандемии

Фармацевтическая промышленность, цветная металлургия, сельское хозяйство и пищевая промышленность стали отраслями с самым быстрым ростом доходов в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги». Абсолютным лидером стала фармацевтика: в 2020 году доходы в отрасли выросли на 20%, в 2021 году ожидается рост еще на 16%.