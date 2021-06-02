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Бизнес не увидел предпосылок для снижения цен на лекарства

Ведомости

Снижение цен на лекарства может привести к исчезновению ряда препаратов с рынка, их стоимость не должна быть решающим фактором в развитии российского фармрынка. Об этом заявили представители индустрии на форуме «Лекарственная безопасность», который проходит в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ.

Так, гендиректор «Герофарм» Петр Родионов на полях форума заявил, что в случае снижения цен на препараты «никто не готов их производить и поставлять на рынок» себе в убыток. «К чему это приводит – мы увидели в 2020 году. «Вымываются» препараты – они просто перестают поставляться и производиться локальными производителями», — сказал Родионов, отметив, что «смысла погони за дешевыми лекарствами нет» на фоне того, что больше половины таких товаров уже производятся в России.

Глава «Биокад» Дмитрий Морозов отметил, что в России сложилась «странная мировоззренческая теория» о том, что лекарства не должны быть дорогими и дорожать. «Когда мы говорим о том, что цены не должны отражать ни рыночные тенденции, ни риски, которые несут производители, у нас получается такой вымышленный мир», — отметил Морозов.

По мнению председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислава Наумова, обычный пациент не должен зависеть от стоимости лекарств, расходы должны компенсироваться через систему дополнительного лекарственного обеспечения. «Государство вместе со страховыми компаниями и производителями должны переходить фактически на персональное лекарственное обеспечение», — пояснил Наумов.

В апреле фармпроизводители заявили о риске дефицита лекарств из-за нового механизма госзакупок «второй лишний». Предлагаемый Минпромторгом порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС, чтобы обеспечить независимость от импортных поставок. Однако, по мнению бизнеса, уже действующий механизм «третий лишний» привел к снижению доступности востребованных лекарств, из-за чего летом 2020 года их пришлось дозакупать напрямую распоряжениями правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных