Бизнес не увидел предпосылок для снижения цен на лекарства

Так, гендиректор «Герофарм» Петр Родионов на полях форума заявил, что в случае снижения цен на препараты «никто не готов их производить и поставлять на рынок» себе в убыток. «К чему это приводит – мы увидели в 2020 году. «Вымываются» препараты – они просто перестают поставляться и производиться локальными производителями», — сказал Родионов, отметив, что «смысла погони за дешевыми лекарствами нет» на фоне того, что больше половины таких товаров уже производятся в России.