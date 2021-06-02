Бизнес не увидел предпосылок для снижения цен на лекарства
Снижение цен на лекарства может привести к исчезновению ряда препаратов с рынка, их стоимость не должна быть решающим фактором в развитии российского фармрынка. Об этом заявили представители индустрии на форуме «Лекарственная безопасность», который проходит в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ.
Так, гендиректор «Герофарм» Петр Родионов на полях форума заявил, что в случае снижения цен на препараты «никто не готов их производить и поставлять на рынок» себе в убыток. «К чему это приводит – мы увидели в 2020 году. «Вымываются» препараты – они просто перестают поставляться и производиться локальными производителями», — сказал Родионов, отметив, что «смысла погони за дешевыми лекарствами нет» на фоне того, что больше половины таких товаров уже производятся в России.
Глава «Биокад» Дмитрий Морозов отметил, что в России сложилась «странная мировоззренческая теория» о том, что лекарства не должны быть дорогими и дорожать. «Когда мы говорим о том, что цены не должны отражать ни рыночные тенденции, ни риски, которые несут производители, у нас получается такой вымышленный мир», — отметил Морозов.
По мнению председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислава Наумова, обычный пациент не должен зависеть от стоимости лекарств, расходы должны компенсироваться через систему дополнительного лекарственного обеспечения. «Государство вместе со страховыми компаниями и производителями должны переходить фактически на персональное лекарственное обеспечение», — пояснил Наумов.
В апреле фармпроизводители заявили о риске дефицита лекарств из-за нового механизма госзакупок «второй лишний». Предлагаемый Минпромторгом порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС, чтобы обеспечить независимость от импортных поставок. Однако, по мнению бизнеса, уже действующий механизм «третий лишний» привел к снижению доступности востребованных лекарств, из-за чего летом 2020 года их пришлось дозакупать напрямую распоряжениями правительства.