Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

Фонд развития промышленности окупит вложенные в него 145 млрд рублей в 2023 году

Ведомости

Фонд развития промышленности с 2022 г. перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а в 2023 г. окупит направленные в него из бюджета 145 млрд руб., сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По нашим расчетам, в 2023 г. мы за счет проектов резидентов, за счет налогов должны вернуть 145 млрд руб. — это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда», — сказал Мантуров, указав, что 62 млрд руб. уже вернули заёмщики.

Он добавил, что Фонд развития промышленности стал ключевым механизмом поддержки импортозамещения. «825 проектов уже профинансировано на сумму 187 млрд руб., из них более 300 уже выпускают серийную продукцию, в основном это касается импортозамещения», — отметил министр. В свою очередь Владимир Путин назвал работу Фонда развития промышленности эффективной.

Фонд развития промышленности создан для модернизации предприятий и организации новых производств. Программы ФРП позволяют получить доступ к льготному финансированию до 2 млрд руб. под 1-3% годовых. С 2015 г. Фонд выдал более 750 займов на общую сумму свыше 170 млрд руб., писал РБК.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных