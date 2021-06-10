Фонд развития промышленности окупит вложенные в него 145 млрд рублей в 2023 году

Фонд развития промышленности с 2022 г. перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а в 2023 г. окупит направленные в него из бюджета 145 млрд руб., сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.