Фонд развития промышленности окупит вложенные в него 145 млрд рублей в 2023 году
Фонд развития промышленности с 2022 г. перейдет на финансирование проектов за счет собственных средств, а в 2023 г. окупит направленные в него из бюджета 145 млрд руб., сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«По нашим расчетам, в 2023 г. мы за счет проектов резидентов, за счет налогов должны вернуть 145 млрд руб. — это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда», — сказал Мантуров, указав, что 62 млрд руб. уже вернули заёмщики.
Он добавил, что Фонд развития промышленности стал ключевым механизмом поддержки импортозамещения. «825 проектов уже профинансировано на сумму 187 млрд руб., из них более 300 уже выпускают серийную продукцию, в основном это касается импортозамещения», — отметил министр. В свою очередь Владимир Путин назвал работу Фонда развития промышленности эффективной.