Кудрин назвал меры для снижения бедности в России

Например, глава СП поддержал принятые правительством меры по адресным выплатам детям от трех до семи лет. Данный вид поддержки был реализован в стране в 2020 г. В марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым размер выделяемых средств зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону, а не фиксированные 50%, как раньше. Кудрин заявил, что в дальнейшем такой подход можно было бы распространить на нуждающихся старших возрастов.