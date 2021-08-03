Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Кудрин назвал меры для снижения бедности в России

Ведомости

Уровень бедности в России можно довольно быстро снизить в два раза, если перейти к методу, основанному на многофакторной оценке нуждаемости населения и ранжировании размера выплат в зависимости от дохода конкретной семьи, заявил председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

«Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — сказал он в интервью РБК.

Например, глава СП поддержал принятые правительством меры по адресным выплатам детям от трех до семи лет. Данный вид поддержки был реализован в стране в 2020 г. В марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым размер выделяемых средств зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону, а не фиксированные 50%, как раньше. Кудрин заявил, что в дальнейшем такой подход можно было бы распространить на нуждающихся старших возрастов.

Кроме того, Кудрин заявил о необходимости учета имущественного ценза при начислении выплат. Согласно такой модели, если у человека есть вторая квартира или вторая машина, он ограничен в получении денег от государства.

По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в IV квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. 5 апреля этого года Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.

В конце мая Всемирный банк (ВБ) предложил собственную концепцию по реформированию системы поддержки россиян. По оценкам экспертов, она должна снизить бедность в стране вдвое к 2030 г. Основные предложения строились вокруг реформирования системы социальной поддержки в России с опорой на уже действующую в стране программу социального контракта (ПСК) — адресное направление средств нуждающимся с учетом разносторонней оценки их положения, а также выплаты минимального гарантированного дохода.

3 июля в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил «Ведомостям», что правительство России уже приступило к модернизации системы социальной защиты в стране с помощью реализации мер, согласующихся с предложениями ВБ.

Ранее по теме: Всемирный банк предложил программу для снижения бедности в России вдвое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных