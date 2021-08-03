Кудрин назвал меры для снижения бедности в России
Уровень бедности в России можно довольно быстро снизить в два раза, если перейти к методу, основанному на многофакторной оценке нуждаемости населения и ранжировании размера выплат в зависимости от дохода конкретной семьи, заявил председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Например, глава СП поддержал принятые правительством меры по адресным выплатам детям от трех до семи лет. Данный вид поддержки был реализован в стране в 2020 г. В марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым размер выделяемых средств зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону, а не фиксированные 50%, как раньше. Кудрин заявил, что в дальнейшем такой подход можно было бы распространить на нуждающихся старших возрастов.
Кроме того, Кудрин заявил о необходимости учета имущественного ценза при начислении выплат. Согласно такой модели, если у человека есть вторая квартира или вторая машина, он ограничен в получении денег от государства.
По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в IV квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. 5 апреля этого года Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.
В конце мая Всемирный банк (ВБ) предложил собственную концепцию по реформированию системы поддержки россиян. По оценкам экспертов, она должна снизить бедность в стране вдвое к 2030 г. Основные предложения строились вокруг реформирования системы социальной поддержки в России с опорой на уже действующую в стране программу социального контракта (ПСК) — адресное направление средств нуждающимся с учетом разносторонней оценки их положения, а также выплаты минимального гарантированного дохода.