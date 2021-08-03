Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минфин США предупредил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

Ведомости

Минфин США приступил к исполнению «дополнительных чрезвычайных мер» в связи с достижением потолка госдолга, говорится в письме министра финансов Джанет Йеллен лидерам демократической и республиканской партий в американском конгрессе.

«Я пишу, чтобы держать вас в курсе действий министерства финансов в отношении лимита задолженности. Это письмо служит для уведомления вас о дополнительных чрезвычайных мерах, которые Казначейство начало применять сегодня», — сказано в документе.

Так, ведомство сократит инвестиции в фонды выплаты пенсий по старости и инвалидности, медстрахования пенсионеров почтовой службы и в государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Точного срока действия у данных мер нет из-за влияния на экономику пандемии коронавируса.

Два года назад потолок госдолга США был зафиксирован на уровне $22 трлн. В итоге правительство могло занимать на рынке именно столько средств, сколько необходимо для покрытия бюджетного дефицита. В воскресенье действие меры истекло. Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн, денежные остатки на счетах равны примерно $450 млрд. В результате власти больше не могут наращивать долг через размещение новых госбумаг.

Накануне Bloomberg сообщил, что в США рассматривают вариант введения нового лимита. Альтернативные меры предусматривают увеличение потолка госдолга. Если этого не будет сделано, уже в октябре США «окажутся на пути к дефолту», уточняло агентство.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о возобновлении действия лимита по госдолгу в США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных