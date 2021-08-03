Минфин США предупредил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

Два года назад потолок госдолга США был зафиксирован на уровне $22 трлн. В итоге правительство могло занимать на рынке именно столько средств, сколько необходимо для покрытия бюджетного дефицита. В воскресенье действие меры истекло. Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн, денежные остатки на счетах равны примерно $450 млрд. В результате власти больше не могут наращивать долг через размещение новых госбумаг.