Минфин США предупредил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга
Минфин США приступил к исполнению «дополнительных чрезвычайных мер» в связи с достижением потолка госдолга, говорится в письме министра финансов Джанет Йеллен лидерам демократической и республиканской партий в американском конгрессе.
«Я пишу, чтобы держать вас в курсе действий министерства финансов в отношении лимита задолженности. Это письмо служит для уведомления вас о дополнительных чрезвычайных мерах, которые Казначейство начало применять сегодня», — сказано в документе.
Так, ведомство сократит инвестиции в фонды выплаты пенсий по старости и инвалидности, медстрахования пенсионеров почтовой службы и в государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Точного срока действия у данных мер нет из-за влияния на экономику пандемии коронавируса.
Два года назад потолок госдолга США был зафиксирован на уровне $22 трлн. В итоге правительство могло занимать на рынке именно столько средств, сколько необходимо для покрытия бюджетного дефицита. В воскресенье действие меры истекло. Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн, денежные остатки на счетах равны примерно $450 млрд. В результате власти больше не могут наращивать долг через размещение новых госбумаг.
Накануне Bloomberg сообщил, что в США рассматривают вариант введения нового лимита. Альтернативные меры предусматривают увеличение потолка госдолга. Если этого не будет сделано, уже в октябре США «окажутся на пути к дефолту», уточняло агентство.