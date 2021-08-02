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Bloomberg сообщил о возобновлении действия лимита по госдолгу в США

Ведомости

Лимит размера госдолга США вновь вступает в силу в воскресенье после двухлетней приостановки, в связи с чем американским законодателям необходимо проработать, как избежать потенциального дефолта в стране в конце 2021 г., сообщает Bloomberg.

Два года назад потолок госдолга был зафиксирован на уровне $22 трлн. Как отмечает издание, после снятия ограничений с учетом накопленной задолженности показатель достигнет $28,5 трлн.

Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн. Денежные остатки на счетах были равны примерно $450 млрд. В итоге власти больше не могут наращивать долг через размещение новых госбумаг.

Агентство уточняет, что, если США не предпримут меры, уже в октябре «окажутся на пути к дефолту». В связи с этим Министерство финансов уже начало принимать специальные меры. Так, чиновники прекратили продажу ценных бумаг, которые помогают местным властям инвестировать доходы от облигаций. Другие варианты для казначейства включают приостановку новых инвестиций в фонды для вышедших на пенсию сотрудников государственного сектора.

В итоге в США рассматривают вариант введения нового лимита. Альтернативные варианты подразумевают увеличение потолка госдолга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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