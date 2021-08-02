Bloomberg сообщил о возобновлении действия лимита по госдолгу в США

Агентство уточняет, что, если США не предпримут меры, уже в октябре «окажутся на пути к дефолту». В связи с этим Министерство финансов уже начало принимать специальные меры. Так, чиновники прекратили продажу ценных бумаг, которые помогают местным властям инвестировать доходы от облигаций. Другие варианты для казначейства включают приостановку новых инвестиций в фонды для вышедших на пенсию сотрудников государственного сектора.