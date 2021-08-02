Bloomberg сообщил о возобновлении действия лимита по госдолгу в США
Лимит размера госдолга США вновь вступает в силу в воскресенье после двухлетней приостановки, в связи с чем американским законодателям необходимо проработать, как избежать потенциального дефолта в стране в конце 2021 г., сообщает Bloomberg.
Два года назад потолок госдолга был зафиксирован на уровне $22 трлн. Как отмечает издание, после снятия ограничений с учетом накопленной задолженности показатель достигнет $28,5 трлн.
Фактический госдолг США к 29 июля также был на уровне примерно $28,5 трлн. Денежные остатки на счетах были равны примерно $450 млрд. В итоге власти больше не могут наращивать долг через размещение новых госбумаг.
Агентство уточняет, что, если США не предпримут меры, уже в октябре «окажутся на пути к дефолту». В связи с этим Министерство финансов уже начало принимать специальные меры. Так, чиновники прекратили продажу ценных бумаг, которые помогают местным властям инвестировать доходы от облигаций. Другие варианты для казначейства включают приостановку новых инвестиций в фонды для вышедших на пенсию сотрудников государственного сектора.
В итоге в США рассматривают вариант введения нового лимита. Альтернативные варианты подразумевают увеличение потолка госдолга.