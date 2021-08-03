Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум
Стоимость бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум, увеличившись на 0,3% и достигнув 57 602 руб. за тонну, следует из данных площадки.
Предыдущий рекорд был установлен 22 июля. Тогда цена топлива составила 57 597 руб. за тонну.
Стоимость бензина АИ-95, наоборот, за день упала на 0,16%. Сейчас топливо торгуется по 58 746 руб. за тонну. При этом 22 июля его цена впервые в истории превысила 60 000 руб. за тонну, после чего стала снижаться.
Дизельное топливо сегодня подорожало на 0,21%. Оно торгуется по 51 478 руб. за тонну. Это максимум с 7 июля. Рекорд в более 52 000 руб. за тонну был зафиксирован в июне.
30 июля министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Такое решение ведомство приняло на фоне роста спроса на топливо при необходимости обеспечить в полном объеме внутренний рынок страны.
До этого заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, пояснил он.