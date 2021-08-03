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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила исторический максимум, увеличившись на 0,3% и достигнув 57 602 руб. за тонну, следует из данных площадки.

Предыдущий рекорд был установлен 22 июля. Тогда цена топлива составила 57 597 руб. за тонну.

Стоимость бензина АИ-95, наоборот, за день упала на 0,16%. Сейчас топливо торгуется по 58 746 руб. за тонну. При этом 22 июля его цена впервые в истории превысила 60 000 руб. за тонну, после чего стала снижаться.

Дизельное топливо сегодня подорожало на 0,21%. Оно торгуется по 51 478 руб. за тонну. Это максимум с 7 июля. Рекорд в более 52 000 руб. за тонну был зафиксирован в июне.

30 июля министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. Такое решение ведомство приняло на фоне роста спроса на топливо при необходимости обеспечить в полном объеме внутренний рынок страны.

До этого заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет в том числе благодаря окончанию ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, пояснил он.

Ранее по теме: Минэнерго внесет в правительство предложение о запрете экспорта бензина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных