Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда учителей
Президент России Владимир Путин заявил, что систему оплаты труда педагогов в стране нужно усовершенствовать в соответствии с бюджетными возможностями. Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями общественности в режиме видеоконференции, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», — заявил президент.
Путин назвал «небольшой» доплату учителям в 5000 руб. за классное руководство, которую они получают с 1 сентября прошлого года. «Будем считать, что это просто значок, значок за эту важную сферу работы для общества. Но нам системно нужно здесь реализовывать стоящие перед нами вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования», — резюмировал глава государства.
Ранее сегодня Путин предложил сделать 2023 г. Годом педагога. Президент отметил, что именно учителя формируют будущее страны, так что они выполняют «важнейшую работу» для общества.
По данным Росстата за первое полугодие 2021 г., средняя зарплата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в целом по России составила 53 839 руб. При этом сумма варьируется от региона к региону. Наибольший показатель отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 138 860 руб. Наименьший — в Карачаево-Черкесской Республике, там она сложилась на уровне 30 064 руб.